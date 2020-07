Incidente a Borgo Pasubio, perde la vita un ragazzo di 28 anni

BORGO PASUBIO – Drammatico incidente ieri sera poco dopo le 22 sulla Migliara 47, nel territorio di Borgo Pasubio, tra Latina e Pontinia. Per cause al vaglio della Polizia stradale un ragazzo alla guida di uno scooter ha perso la vita dopo essere finito contro un’auto. L’intervento dei soccorritori, purtroppo, non è servito. Che le condizioni del ferito fossero gravissime si era capito sin dall’inizio, dalla centrale dell’Ares 118 è stata inviata anche l’auto medica ma per il ragazzo di 28 anni, non c’era nulla da fare.