Latina, cordoglio in Comune: è il dirigente Giuseppe Manzi l’uomo morto in via IV Novembre

LATINA – E’ il dirigente del Comune di Latina, Giuseppe Manzi, l’uomo morto questa mattina per un malore in viale IV novembre. “L’improvvisa scomparsa del Dott. Giuseppe Manzi, Dirigente del Servizio Finanziario e Partecipate del Comune di Latina, è un evento che ci addolora e sconvolge al tempo stesso. Il Dott. Manzi era un Dirigente estremamente preparato, ricopriva un ruolo importantissimo nella macchina amministrativa di questa città e l’ha sempre fatto con grande competenza, spirito di sacrificio e senso di responsabilità. Rivolgo a tutta la sua famiglia le più sentite condoglianze a nome non solo di tutta l’Amministrazione comunale e dei dipendenti dell’Ente, ma anche di tutta la città di Latina”, scrive il sindaco Damiano Coletta. Per l’uomo, nonostante l’immediato intervento dei sanitari del 118 allertati dai testimoni, non c’è stato nulla da fare.