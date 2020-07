Latina, denunciato ladro di biciclette

LATINA – I poliziotti della Squadra Volante hanno individuato e denunciato un cittadino russo, Z.A. classe ’94, responsabile di furto di una bicicletta. Le attività hanno avuto inizio dopo la presentazione di una denuncia di un uomo il quale poco prima, in Via Saffi, aveva subito il furto della bicicletta mentre era impegnato a fare delle compere in un’attività commerciale. I poliziotti della Volante hanno acquisito le immagini della telecamera di videosorveglianza, individuando, senza ombra di dubbio poichè conosciuto e tratto in arresto per fatti identici, il responsabile del furto. L’uomo è già sottoposto agli arresti domiciliari, con autorizzazione ad assentarsi dalle ore 08.00 alle ore 10.00, proprio durante questo orario aveva messo a segno il furto. I poliziotti gli hanno bussato alla porta e il 26enne ha restituito la bicicletta al proprietario.