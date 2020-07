Mario Biondi a Latina, Di Pietro: “Manteniamo alta l’attenzione sugli appuntamenti di qualità”

LATINA – “Probabilmente è il più importante appuntamento musicale in provincia di Latina”, lo dice Giovanni Di Pietro, presidente della Fondazione Varaldo Di Pietro, parlando del concerto del prossimo 25 luglio presso il Campo Coni di Latina nell’ambito della rassegna I Salotti Musicali dell’associazione Eleomai, di Mario Biondi, che la Fondazione sostiene da sempre. “E’ molto importante mantenere questa tradizione perchè I Salotti musicali ha ospitato i più grandi artisti della scena musicale italiana. E il concerto di quest’anno, con il grande lavoro svolto per l’emergenza Covid – 19, è ancora più significativo”, inoltre parte dei proventi andranno in beneficenza.

Ci ha spiegato tutto lo stesso Giovanni Di Pietro, anticipando anche qualcosa sulle prossime iniziative della Fondazione, in diretta questa mattina su Radio Immagine.

ASCOLTA