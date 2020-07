Minacce al giudice Cario, solidarietà da tutti i fronti

LATINA – Il Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica ha deciso di assegnare un servizio di sorveglianza al magistrato del tribunale di Latina Giuseppe Cario, coordinatore della sezione Gip – Gup di Latina. A darne notizia è il quotidiano Latina Oggi. Il Comitato ha optato per questa decisione su segnalazione della Procura della Repubblica di Latina, nella persona del Procuratore Capo Giuseppe De Falco. La decisione non prevede una scorta fissa per il giudice Cario: il magistrato dovrà avvertire dei suoi spostamenti la Questura ogni volta che voglia muoversi da casa o dall’ufficio per poi aspettare che arrivi una pattuglia che accerti la sicurezza dei luoghi di partenza e arrivo. Solo dopo gli accertamenti, il giudice potrà spostarsi con al seguito un’auto di servizio. Sulle motivazioni di questa decisione, non trapela niente. È molto probabile che il giudice sia stato destinatario di qualche avvertimento indiretto.

Solidarietà è stata espressa da più fronti.

LEODORI – “Le minacce dirette al giudice Giuseppe Cario, che hanno fatto adottare la misura di protezione personale per il magistrato del Tribunale di Latina, sono la spia di un clima allarmante e pericoloso”. E’ quanto scrive in una nota il vice presidente della Regione Lazio, Daniele Leodori. “La Regione Lazio esprime la massima vicinanza al magistrato, e si stringe a tutta la comunità di Latina, nella consapevolezza – conclude Leodori – che il dottor Giuseppe Cario non si farà intimidire e proseguirà a testa alta e con coraggio il suo lavoro”.

CALANDRINI – Voglio esprimere solidarietà e vicinanza al giudice in servizio presso il Tribunale di Latina Giuseppe Cario. Stando a quanto apprendo dalla stampa, il magistrato sarebbe sotto protezione in quanto oggetto di intimidazioni. Sono certo che il giudice Cario non si lascerà impressionare e proseguirà il suo lavoro con la fermezza che lo contraddistingue.

Ma quel che sta accadendo, dimostra che Latina ha bisogno di un’alta attenzione da parte delle istituzioni. Auspico che gli autori delle intimidazioni, che hanno costretto la Procura a chiedere l’intervento del Comitato per l’Ordine e la Sicurezza che ha disposto il servizio di protezione, possano essere presto individuati e assicurati alla Giustizia.

PROCACCINI – “La decisione adottata dal Comitato provinciale per l’Ordine e la Sicurezza di prevedere la protezione per il giudice Giuseppe Cario, fatto oggetto di minacce, rappresenta una circostanza inquietante che evidenzia un nuovo attacco della criminalità alla istituzione giudiziaria. E’ una minaccia diretta, portata nei confronti di uno dei magistrati più esposti, impegnato in prima linea, nella funzione di coordinatore dell’ufficio Gip-Gup di Latina, contro la malavita. Al dott. Cairo e al Procuratore della Repubblica, il dott. Giuseppe De Falco, esprimo la mia solidarietà ma soprattutto la mia vicinanza perché è importante, in circostanze come queste, che l’intera comunità faccia sentire la sua presenza per non lasciare soli i magistrati nel combattere la dura battaglia della legalità, come talvolta è accaduto nel passato. Questo nuovo minaccioso segnale dimostra che non bisogna abbassare la guardia contro la criminalità, la cui azione rappresenta uno degli ostacoli principali allo sviluppo equilibrato di una società sotto ogni profilo. La magistratura è presidio di garanzia e sicurezza pubblica, specie in territori, come quello pontino, particolarmente esposti all’attacco della criminalità”. E’ quanto dichiara il parlamentare europeo di Fratelli d’Italia, Nicola Procaccini.

FRATELLI D’ITALIA – Personalmente e a nome di Fratelli d’Italia saremo sempre al fianco della Magistratura per la difesa della legalità. Comportamenti come quelli subiti dal giudice Cairo, a cui esprimiamo piena solidarietà, meritano di essere censurati, perché ogni forma di criminalità va combattuta. Giunga al Dott Cairo tutto il nostro sostegno ed incoraggiamento per il prezioso apporto che quotidianamente offre alla giustizia. Gianluca Di Cocco Portavoce comune di Latina Fratelli d’Italia

ZICCHIERI (LEGA) – “Massima solidarietà e vicinanza al giudice Giuseppe Cario per le minacce ricevute. Si tratta di vili gesti intimidatori nei confronti di un magistrato che sta svolgendo con coraggio e perseveranza il proprio dovere. Esortiamo il giudice Cario a non mollare. Noi, insieme a tutti i cittadini onesti, saremo sempre al suo fianco” . Lo afferma l’on. Francesco Zicchieri, vice presidente del Gruppo Lega alla Camera e coordinatore del partito nel Lazio.

FORTE (PD) – “Le minacce ricevute dal giudice Cairo sono un brutto segnale per la nostra comunità: al magistrato vada il massimo dell’appoggio istituzionale oltre che la solidarietà ed un incoraggiamento a proseguire il suo lavoro per il bene della collettività. Non è la prima volta che un giudice venga minacciato a Latina e, indipendentemente dalla provenienza della minaccia stessa, occorre non abbassare la guardia e ricordare come oggi la criminalità rischi di infiltrarsi ancor di più in una economia in grave sofferenza, e principalmente a Latina dove le aree di fragilità sono aumentate nel tessuto produttivo. Questo ce lo ha confermato anche la relazione semestrale della Dia, a rappresentare la necessità di un attenzione forte verso una provincia in un cui il riciclaggio e l’usura rappresentano un terreno molto florido per le mafie. La speranza è che nessuno, ora, strumentalizzi l’episodio delle minacce al giudice Cairo, e che scatti la più ampia solidarietà nella città e dalle istituzioni.” Lo dichiara in una nota il consigliere regionale del PD Enrico Forte.