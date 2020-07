LATINA – Prosegue il Festival Cultura da Mare presso la terrazza di Gelatilandia a Capoportiere e domani sera, giovedì, alle ore 21, verrà presentato il Graphic novel edito da Tunuè di Assia Petricelli e Sergio Riccardi, “Per Sempre”. Un genere quesllo del graphic novel che sta prendendo sempre più piede e Assia e Riccardi si dedicano da anni a questa scrittura, che non è un semplice fumetto.

Ce lo ha raccontato la stessa Assia questa mattina su Radio Immagine

