Presentata l’Associazione Sportiva Dilettantistica Pro Cori Calcio

CORI – È stata presentata al Teatro Comunale “Luigi Pistilli” di Cori la nuova società calcistica del panorama corese l’ASD Pro Cori Calcio. Al tavolo dei relatori il Direttore Sportivo Filippo Di Marco, il Presidente Maurizio Capogrossi, il Vice Presidente Giovanni Russo, il Segretario Federico Agostinelli, il Tesoriere Domenico Ferrari, il direttore Generale Americo Maiozzi l’allenatore Giuseppe Bove, il Sindaco di Cori Mauro Primio De Lillis, il Vice Sindaco Ennio Afilani e l’assessora al Bilancio Simonetta Imperia.

“Il nostro primo obiettivo è vincere il campionato e portare in Promozione la Prima Squadra – ha detto il presidente dell’ASD Pro Cori Calcio Maurizio Capogrossi – già ci siamo messi al lavoro i nostri ragazzi saranno presto impegnati in duri allenamenti per tornare in forma dopo questo lungo periodo di fermo”.

Si riparte dallo sport a Cori con importanti investimenti nelle strutture ma soprattutto nei rapporti umani, il fair play al centro dell’intervento del sindaco Mauro Primio De Lillis: “Ai ragazzi della squadra è affidato l’importante compito di portare la maglia con i colori del Cori e di distinguersi per capacità e azioni corrette. È fondamentale diffondere un messaggio positivo che va ben oltre la sola voglia di vincere”.

“Molte le novità del nuovo panorama calcistico corese «il nostro principale obiettivo è quello di far bene il nostro lavoro e di non deludere i tifosi – ha aggiunto il Vice Presidente dell’ASD Pro Cori Calcio Giovanni Russo – poi abbiamo in programma diverse affiliazioni e alcuni accordi che sveleremo nel corso del campionato”.

Ne abbiamo parlato proprio con Giovanni Russo questa mattina su Radio Immagine