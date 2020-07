Pronto cassa, Roma – Latina, sanità e amministrative, parla Enrico Forte

LAZIO – La Regione ha messo in campo diversi strumenti per fronteggiare l’emergenza economica causata dal Coronavirus e altri saranno resi noti a breve. Importantissima per la ripresa economica sarà ora la Roma – Latina e la bretella Cisterna Valmontone inserita tra le opere da realizzare subito dal premier Giuseppe Conte. Di questo, ma anche di sanità e di prossime amministrative a Latina abbiamo parlato questa mattina con il consigliere regionale del Pd Enrico Forte nella sede di Radio Immagine

ASCOLTA