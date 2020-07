Rifacimento del manto stradale in Via Cervone a Latina

LATINA – Nell’ambito dei lavori previsti dall’Accordo Quadro per la manutenzione delle strade comunali, dalle ore 6 di domani, 3 luglio, saranno effettuati i lavori di rifacimento del manto stradale in Via Cervone. La strada sarà chiusa alla circolazione in entrambi i sensi di marcia dalla rotatoria di Viale Giulio Cesare fino all’incrocio di Via Romagnoli. Sarà garantito il passaggio degli autobus da Via Romagnoli per l’ingresso nella stazione delle autolinee.