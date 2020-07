Saldi al via il 1 agosto, ma la ripresa per il commercio è lenta e faticosa

Shares

LATINA – La ripresa economica per il commercio non è semplice, i commercianti sperano che i saldi possano in qualche modo migliorare la situazione anche se le previsioni non sono molto rosee. Nel Lazio si partirà il prossimo 1 agosto, anche se molti negozi già stanno praticando scontistiche ai clienti storici o in possesso delle tessere.

Il Coronavirus ha generato una forte crisi e molti negozi non hanno ancora riaperto, anche a causa delle restrizioni. Per capire qual è la situazione abbiamo parlato con il presidente di Federmoda Lazio della Confcommercio, Roberto Tammetta questa mattina in diretta su Radio Immagine.

