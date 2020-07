Tornano i grandi appuntamenti live: sabato al Campo Coni Mario Biondi

Shares

LATINA – Tutto pronto per domani sera al Campo Coni di Latina con il concerto di Mario Biondi. Domani, sabato, il Campo Coni di Latina ospiterà alle 21:30 “Tribute to Al Jarreau” con Mario Biondi e Fabrizio Bosso insieme a 20 elementi della Big Band della banda dell’esercito italiano diretta da Pino Jodice. L’organizzazione è a cura dall’associazione Eleomai, guidata da Alfredo Romano, che non ha mai mollato la presa affinchè la realizzazione di questo concerto e degli altri in programma con I Salotti Musicali fosse possibile.

Che concerto sarà dalla voce del maestro Pino Jodice

Come si è arrivati all’importante appuntamento, ma anche a tutto il calendario de I Salotti Musicali lo spiega il presidente di Eleomai, Alfredo Romano

Oltre a Biondi in programma: venerdì 31 luglio nei giardini del Palazzo del Comune con i Munedaiko, concerto di Taiko giapponese in collaborazione con l’istituto di cultura giapponese. Il 7 agosto presso il Foro Appio Mansio hotel concerto con le artiste dell’Alter Echo String Quartet, il 19 agosto al circolo cittadino il pianista Simone Sala e infine il 28 agosto sempre presso il guardino del Comune di Latina, Rumba De Bodas. I concerti nei giardini del Comune rientrano anche nell’altra iniziativa ideata per l’estate e affidata alla Pro Loco che sarà presentata a breve e l’ingresso per gli spettatori sarà gratuito.

I biglietti per i concerti sono già in vendita, in particolare per sabato pochi i biglietti disponibili per i 600 posti a sedere perfettamente distanziati, come disposto dalle normative anticovid.