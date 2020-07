Uomo tenta il suicidio a Terracina, salvato dalla Polizia

Shares

TERRACINA – Ieri mattina gli agenti del commissariato di Terracina sono intervenuti presso la locale sede INPS, dove era stata segnalata una persona che minacciava di suicidarsi. Era stato lo stesso uomo ad aver segnalato all’operatore del 113, di trovarsi sul cornicione della palazzina per lanciarsi nel vuoto. Sul posto, gli agenti sono riusciti a distrarre l’uomo e, una volta afferrato, lo hanno portato in salvo all’interno dell’edificio. Le cause del gesto disperato sarebbero riconducibili a problemi personali, occupazionali ed economici.