“Vittorie imperfette”, stasera la presentazione a Gaeta. Sarà presente Luca Zavatti

GAETA – Luca Zavatti è uno dei protagonisti del libro “Vittorie Imperfette. Storie di donne e uomini che non si sono arresi” di Federico Vergari edito dalla casa editrice pontina Lab Dfg che verrà presentato questa sera in anteprima a Gaeta (ore 19 sala consigliare del Comune). Oltre all’autore e al direttore editoriale, Giovanni Di Giorgi, interverranno il sindaco di Gaeta Cosmo Mitrano e lo stesso Luca Zavatti, con cui abbiamo parlato questa mattina: “La mia è una missione – ha detto – per spiegare il secondo tempo della mia vita”.

ASCOLTA