21 nuovi positivi: il Coronavirus non ferma la sua corsa

LATINA – Numeri così alti erano stati registrati poche volte anche durante il lock down, ma a Latina ieri i nuovi casi positivi al coronavirus resi noti dalla Asl sono stati 21. La buona notizia è che si tratta di pazienti trattati tutti a domicilio e sono distribuiti in ben 11 casi nel Comune di Latina, 3 ad Aprilia, 1 a Cori, Formia, Fondi, Minturno, Sabaudia, Santi Cosma e Damiano e Terracina.

La Asl continua a raccomandare a tutta la popolazione e in particolare ai giovani, di non abbassare il livello di attenzione nel contrasto alla pandemia, rispettando rigorosamente le vigenti prescrizioni in ordine al divieto di assembramento, alla mobilità delle persone, al frequente e corretto lavaggio delle mani, all’utilizzo delle mascherine e al rispetto delle distanze minime di sicurezza.

Nel Lazio su circa 13 mila tamponi si sono registrati 156 casi positivi di questi 71 sono a Roma. Si conferma la prevalenza di casi di rientro, sono il 55% e con link dalla Sardegna (40%).