A fine agosto seconda edizione del Priverno Festival Jazz

PRIVERNO – Priverno è pronta a ospitare il 28, 29 e 30 agosto tre serate all’insegna della raffinata ed elegante Musica Jazz e delle sue sfumature. Il Comune di Priverno in collaborazione con il Maestro Gianni Pucci e i Commercianti di Piazza Giovanni XXIII, Bar dei Delfini e Pizzeria da Gennaro, presentano il 2° Priverno festival jazz che prevede non solo concerti, ma anche contaminazioni di esperienze, vite vissute, usi e costumi differenti, solo all’apparenza lontanissimi. La manifestazione si svolgerà in sicurezza secondo i dettami della normativa anti Covid-19 vigente. L’ingresso è gratuito, ma la prenotazione è obbligatoria attraverso l’app MOBILITAPP o telefonando al numero 0773-912206/09.