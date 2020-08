Coronavirus, ancora nuovi positivi in provincia di Latina

Shares

LATINA – La curva dei contagi di Coronavirus non diminuisce. Anche ieri si sono registrati nuovi casi, in particolare due che riguardano una donna di Latina per cui il link epidemiologico non è ancora chiaro e una donna di Santi Cosma e Damiano che invece fa riferimento al cluster registrato nei giorni scorsi nel sud pontino. Altri due casi riguardano invece una donna residente a Fondi, appena tornata dalle vacanze su un’isola italiana e una donna anziana di cui ancora non si conosce il logo di residenza. I nuovi casi salgono così a 659 con un indice di prevalenza all’ 11,42.

La asl continua anche monitorare la situazione del ragazzo venuto dalla Spagna per trovare la fidanzata che vive a Latina ma che è risultato positivo al tampone, non viene conteggiato tra i casi pontini perché la sua residenza risulta essere romana.