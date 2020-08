Coronavirus, 200 tamponi al drive in del Goretti di Latina

Shares

LATINA – Saranno circa 200 i tamponi che verranno effettuati nella giornata di oggi al drive in posizionato presso il padiglione Porfiri del Goretti di Latina per le persone entrate in contatto con i 5 ragazzi risultati positivi tra Latina e Sabaudia e che hanno frequentato diversi locali e discoteche delle due città.

Potranno accedere solo le persone contattate dal Servizio di Igiene Pubblica (SISP) della ASL di Latina. Le altre saranno programmate in altra data. Chi non lo avesse ancora fatto, è invitato a chiamare il numero verde emergenza covid 800.118.800.