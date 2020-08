Coronavirus, due nuovi positivi in provincia di Latina

Shares

LATINA – Sono due i nuovi positivi al Coronavirus in provincia di Latina, si tratta di un uomo e una donna di Aprilia, a cui si aggiunge un ragazzo italiano che vive all’estero e che é risultato positivo al tampone eseguito quando é tornato in Italia per venire a trovare la sua fidanzata, pontina. La Asl è anche in attesa di conoscere l’esito dei tantissimi tamponi eseguiti al drive del Goretti nella giornata di ieri.