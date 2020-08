Coronavirus, sei casi in provincia di Latina

Shares

LATINA – Sei nuovi casi positivi di Coronavirus in provincia di Latina, tutti trattati a domicilio. Sono distribuiti nei Comuni di Castelforte (1), di Cisterna di Latina (1), di Latina (1), di Minturno (1), di Sabaudia (1) e di Terracina (1). Si tratta di casi già noti e rientri dalla Sardegna analizzati grazie alle postazioni drive in istallate al Goretti. Non si registrano nuovi decessi. I casi salgono così a 701 con un indice di sieroprevalenza al 12,19. Gli attualmente positivi sono 124, di cui 86 trattati a domicilio.