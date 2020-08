Ecosuoni, ecco i prossimi appuntamenti a Camposoriano

Shares

SAN FELICE CIRCEO – Riparte la rassegna Ecosuoni giunta quest’anno alla X edizione. Due gli appuntamenti iniziali per questo fine settimana: Venerdì 21 agosto e Domenica 23 agosto a partire dalle 18.00 presso l’incantevole e mistica roccia del Monumento Naturale di Camposoriano. Venerdì 21 agosto Omaggio a Gianni Rodari a 100 anni dalla nascita in un pomeriggio per rivivere la magia e l’incanto delle favole di uno dei più celebri scrittori italiani per l’infanzia del XX secolo. Il programma prevede alle ore 18.00 la lettura delle favole: Il semaforo blu, Giacomo di cristallo, Il paese senza punta a cura di David White, ore 18.30 laboratorio: Il Senso Capovolto a cura di : Dalila Drazza Psicoterapeuta; Alessandra Gatti Psicopedagogista ed altre educatrici dell’associazione IntegrativaMente e Laboratori di Arteterapia con l’utilizzo di materiale riciclato rivolti a bambini di età compresa dai 4 ai 12 anni e adulti, ispirati alle favole di Rodari. Nel rispetto del distanziamento sociale in conformità alle norme di sicurezza anticovid-19 i partecipanti lavoreranno individualmente cimentandosi in un laboratorio di Arteterapia (utilizzando materiali di riciclo) finalizzato ad entrare in contatto con sé stessi a partire dagli stimoli di riflessione e introspezione offerti dalle favole in esame (la forza della verità, della sincerità e dell’onestà e della gentilezza come antidoto contro la violenza).

Domenica 23 agosto alle ore 18.00 laboratorio di Tai Ji Quan, antica arte marziale cinese a cura di Bianca Alla. Il Tai Ji Quan è un’antica arte marziale cinese. Nei secoli questa disciplina ha perso il suo carattere specificatamente marziale per favorire invece quello legato all’equilibrio psico-fisico ed alla salute. Nel seminario conosceremo le radici del Tai Ji Quan ed applicheremo alcune tecniche per sperimentare direttamente i benefici di questa antica arte. Bianca Alla è istruttrice di Tai Ji Quan e fisioterapista. Dopo la laurea in fisioterapia ha ampliato la conoscenza scientifica del corpo con quella olistica, specializzandosi anche in craniosacrale riflessologia plantare reiki. Dal 2012 segue una scuola di Gong Fu sia per approfondire il Tai Ji Quan che le tecniche energetiche e di combattimento, con il maestro Shifu Stefanelli e con il maestro Shifu Valente. Negli ultimi anni ha organizzato corsi ed assistito il maestro nella conduzione di classi di Tai Ji Quan e Nei Qi Gong. È un’istruttrice di Tai Ji Quan metodo Yang riconosciuta dal Coni.

Per entrambi gli eventi PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA AL NUMERO 339/3885338 O ALL’INDIRIZZO MAIL: ASSOCIAZIONECANTODIEEA@YAHOO.IT

Ecosuoni è una rassegna radicata nel territorio, apprezzata dal pubblico, riconosciuta e patrocinata da diversi enti e istituzioni pubbliche; ideata e promossa dall’ Associazione Canto di Eea e realizzata in collaborazione con realtà istituzionali, associative culturali e produttive del territorio.

Quest’anno la rassegna è inserita nella manifestazione “Vivi i Parchi del Lazio” promossa dalla Regione Lazio con la collaborazione del Parco Naturale Regionale Monti Ausoni e Lago di Fondi.

Come di consueto è sostenuta dalla Città di Terracina, è patrocinata dal Comune di Sonnino, e dal Parco Nazionale del Circeo ed è realizzata con la collaborazione del Comitato Cittadino di Camposoriano,