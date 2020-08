Esplosione al Porto di Ponza, due persone ferite

Shares

PONZA – Un’esplosione è avvenuta questo pomeriggio al Porto di Ponza e due persone sono rimaste ferite, si stratta di una coppia di turisti di Roma, che si trovava a bordo del motoscavo andato a fuoco. Sul posto è intervenuta la GUardia Costeria e secondo una prima ricostruzione l’uomo avrebbe fatto in tempo a buttarsi in acqua, la donna no. Sono stati subito soccorsi dai sanitari del 118 e trasportati al poliambulatorio dell’isola. La donna avrebbe riportato delle ustioni. L’imbarcazione invece è stata portata fuori dal porto, dopo le operazioni di spegnimento. Secondo le prime indagini il motoscafo sarebbe esploso forse a causa di un cortocircuito, mentre stava facendo rifornimento,