Concepcion festeggia i 90 anni a Borgo Hermada: dalla Guerra Civile Spagnola al Covid

BORGO HERMADA – Concepcion Gastria Mestrinaro, Concita in spagnolo e Concetta per gli italiani, si trova in questi giorni a Borgo Hermada, dove ha festeggiato i suoi 90 anni. Lo ha fatto perché questa è la terra d’origine di suo marito, veneto in realtà, ma trapiantato qui per lavoro. Felice Mestrinaro si era poi trasferito in Francia e qui ha incontrato Concepcion. Lei è una donna fuori dal comune e dagli schemi, per i 90 anni le è stato regalato un tablet, per gli 80 un pc, legge molto e canta in un coro nella città in cui vive in Francia, Orleans. Proprio da lì è partita, nonostante il Covid 19 e l’invito dei familiari a ritardare la partenza, per festeggiare il suo compleanno in compagnia delle sue figlie Christine e Patricia e dei nipoti.

La sua è stata una vita incredibile, travagliata, ma molto felice, ce lo ha raccontato lei stessa con una forza e determinazione davvero uniche.

E allora anche da parte nostra, buon compleanno Concepcion.