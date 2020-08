Il Cocomero pontino diventa un premio letterario, ecco come funziona

Shares

SABAUDIA – Il Cocomero pontino diventa il tema di un concorso letterario grazie all’idea di Claudio Filosa. La sezione letteraria si divide in prosa e poesia: per partecipare alla parte di prosa è necessario scrivere un racconto breve di max 4mila battute (spazi inclusi) dove il cocomero è il protagonista e ci sia un riferimento territoriale, idem per la sezione della poesia. Nella sezione relativa al video sono ammessi a partecipare video girati anche con cellulari di non più di 80 secondi, mentre quella che abbraccia la fotografia è ammessa, appunto, l’immagine fotografica.

Ne abbiamo parlato questa mattina in diretta su Radio Immagine con lo stesso Claudio Filosa, produttore dell’anguria e fautore di questa iniziativa, insieme al Parco Nazionale del Circeo, alla Pro Loco di Sabaudia, al Comune di Sabaudia e Unesco sezione provinciale.

Tutte le opere dovranno essere inviate alla Segreteria del Premio dai partecipanti entro e non oltre il 16 agosto 2020, esclusivamente a mezzo e-mail all’indirizzo di posta elettronica premioletterariococomeropont@gmail.com. La cerimonia di premiazione è prevista a Sabaudia il 27 agosto, alle 20.30 presso la cavea del Parco nazionale del Circeo. La giuria che valuterà i lavori è presieduta dallo scrittore Roberto Ippolito ed è formata da Rino Caputo, Roberto Campagna, Antonio Veneziani, Mauro Zappia, Raniero De Filippis, Ida Pantusa, Alessandro Panigutti, Stefano Orsini, Egidio Fia, Carfagna Daniela, Giovanni Del Giaccio, Ettore Maragoni.