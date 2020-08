Incendio a Sezze, a lavoro gli elicotteri

Shares

SEZZE – Un violento incendio sta interessando in questo momento la zona a ridosso di Monte Nero e la sughereta di via Foresta, a Sezze. Il rogo è divampato ieri notte da Monte Nero e la situazione è parsa subito grave. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco e i volontari che però non sono riusciti a domare le alte fiamme che hanno raggiunto in parte, anche la sughereta di via Foresta. Al momento stanno operando anche due elicotteri.

APRILIA – Ad Aprilia invece un incendio si è sviluppato ieri sera dopo le 22.00 a Campo di Carne, nei pressi della Turbogas. Il rogo ha interessato una vasta area avvicinandosi pericolosamente anche ai pannelli fotovoltaici e alla vetreria. Sul posto i vigili del fuoco che hanno lavorato fino a tardi per domare le fiamme.