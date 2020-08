Incendio in zona Franceschetti a Cisterna, identificato l’autore

Shares

CISTERNA – Gli Agenti del Commissariato Polizia di Cisterna hanno identificato e denunciato un uomo di 64 anni, sul quale gravano pesanti elementi probatori in ordine all’incendio che l’uomo avrebbe appiccato nel lotto di terreno di sua proprietà in zona Franceschetti per ripulirlo dalle sterpaglie. L’incendio, però, alimentato dal forte vento nel corso della giornata si è propagato nei terreni adiacenti fino a giungere a ridosso di alcune abitazioni, le cui facciate sono rimaste seriamente danneggiate. Inoltre, il fuoco si è esteso fino a raggiungere le condutture del gas presenti nei citati terreni. Solo il provvidenziale intervento della volante “Zara” del Commissariato, ha permesso di evitare ulteriori disastrose conseguenze. Gli agenti hanno infatti subito richiesto l’intervento dei Vigili del fuoco e degli addetti della società Italgas che, una volta sul posto, hanno provveduto a spegnere l’incendio e a chiudere l’impianto di alimentazione del metano.

INTANTO diversi sono gli incendi che si sono sviluppati nella giornata di oggi in provincia, a Fondi le fiamme stanno lambendo uno stabilimento sul litorale e minacciando diverse aziende agricole e abitazioni, alimentate anche dal forte vento. Sul posto ci sono i vigili del fuoco e la protezione civile. Nel pomeriggio canadair in azione sul monte della Madonna dei Martiri tra Maenza e Prossedi. Il fuoco rischia di superare la collina e avvicinarsi alle abitazioni.