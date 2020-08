Shares

LATINA – Un grave incidente stradale si è verificato questa mattina poco dopo le 7 in via Congiunte a Latina, nei pressi della Chiesuola. Un ciclista è stato investito da un mezzo pesante.

La dinamica dell’incidente non è ancora chiara, sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 con un’eliambulanza oltre ai Carabinieri che ora stanno indagando sul sinistro. L’uomo, uno straniero, è stato trasportato in ospedale in codice rosso.