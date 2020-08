Latina, Emma Marrrone canta Calcutta

Shares

LATINA – E’ in radio e nelle piattaforme digitali dalla mezzanotte la canzone di Emma Marrone scritta anche dal nostro Edoardo D’erme, in arte Calcutta chiamata Latina, proprio come i ritmi della canzone, che dunque non fa riferimento alla città, come era ipotizzabile, ma al tipo di melodia, tipicamente latina appunto.

Ancora una grande collaborazione per il cantante pontino che ha scritto la canzone insieme a Dario Faini e Davide Petrella. Emma Marrone qualche giorno fa aveva anticipato così l’uscita del singolo: “Ho ricevuto questa canzone LATINA il giorno del mio compleanno su Whatsapp da Calcutta, Faini e Petrella, mi sono emozionata… era inaspettata… e ho sentito da parte di tutti la voglia di spingersi in acque inesplorate. Mi piacciono le sfide, mi piace provare a scoprire fin dove posso spingermi. Latina è proprio questo… una canzone forte e diretta che profuma di libertà. Mi sento proiettata in una nuova dimensione e sono pronta per questo nuovo cambiamento… ​sono solo una canzone… e sono qui dentro la radio​”.

QUESTO IL TESTO

Anche se ora mi guardi

sono solo una voce

ho passato un’altra estate a innamorarmi di te

uscirei dalla radio per sfiorarti la pelle

sono solo una canzone me lo hai detto anche tu

e io non ti capisco, è così

mi vuoi latina ma non me lo dici

suona un vecchio disco, è così

mi hai fatto odiare da tutti i tuoi amici

adesso portami via

che più mento e più mi ami

si ma portami via

o mi scorderai domani

Per baciarti le labbra

non mi basta la voce

ma ho bisogno che tu ti ricordi di me

che mi canti per strada

e mi porti dove la paura non c’è

per baciarti le labbra

non ti basta chiamarmi per nome

tutta la vita o una notte per te

sono solo una canzone

sono solo una canzone

Perché a me non ci pensi

come fossi un sospiro

quella volta che mi hai detto

il motivo sei tu

e anche se ora mi guardi

resto solo una voce

soffi sopra una candela

e non mi senti più

adesso è buio pesto, è così

le stelle sono le stazioni

e ci corro dentro, è così

meno male se la porta il vento questa malinconia

che più mento e più mi ami

ma ora portami via

o mi scorderai domani

Per baciarti le labbra

non mi basta la voce

ma ho bisogno che tu ti ricordi di me

che mi canti per strada

e mi porti dove la paura non c’è

per baciarti le labbra

non ti basta chiamarmi per nome

tutta la vita o una notte per te

sono solo una canzone

sono solo una canzone

E adesso dove sei

io sono qui dentro la radio

e ancora non so come mai

mi cerchi in un’altra se sono qui

mi maledirai

Per baciarti le labbra

non mi basta la voce

ma ho bisogno che tu ti ricordi di me

che mi canti per strada

e mi porti dove la paura non c’è

per baciarti le labbra

non ti basta chiamarmi per nome

tutta la vita o una notte per te

sono solo una canzone

sono solo una canzone

sono solo una canzone

sono solo una canzone

sono solo una canzone