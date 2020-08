Lavoro subordinato: in provincia presentate 1.897 domande

Shares

Lo scorso giugno il Ministero dell’Interno ha promosso delle procedure per favorire l’emersione dei rapporti di lavoro, riguardanti i settori dell’agricoltura, dell’assistenza domestica e alla persona. Ora è stato reso noto il totale delle domande ricevute, ben 207.542. La provincia di Latina si è distinta per l’emersione del lavoro subordinato, con 1897 istanze presentate, dato al terzo posto nella graduatoria nazionale. In tale ambito le nazioni di provenienza più gettonate sono Albania, Marocco e India. Nel lavoro domestico, invece, c’è presenza maggiore di ucraini, bengalesi e pakistani.