“”Riaprite il teatro D’Annunzio”: petizione su change.org

LATINA- Una petizione su change.org per chiedere che il teatro Gabriele d’Annunzio di Latina venga riaperto. È l” iniziativa lanciata da un gruppo di cittadini a distanza di oltre 4 anni dalla chiusura della struttura da parte del Commissario straordinario Giacomo Barbato. iLa decisione dopo che i vigili del fuoco hanno chiesto altri interventi per dare l’autorizzazione alla riapertura. La petizione è ndirizzatai al sindaco di Latina Damiano Coletta, ai Vigili del Fuoco al Prefetto Maurizio Falco e alle altre autorità competenti in materia.