Riprendiamo il largo, le associazioni manifesteranno sotto al Comune di Latina

Shares

LATINA – Si chiamerà “Riprendiamo il largo” la manifestazione indetta da diverse associazioni per la giornata di martedì sotto la sede del palazzo comunale in piazza del Popolo a Latina. Le associazioni manifesteranno con un intento ben preciso, quale dalla voce di Francesca Cappuccilli, presidente del comitato di Borgo Grappa che già lunedì ha svolto una manifestazione al Molo dei pescatori a Rio Martino per chiedere che venga sbloccato l’iter per i lavori del porto canale per cui loro stessi hanno già presentato un progetto.

ASCOLTA FRANCESCA CAPPUCCILLI