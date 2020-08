Salotti musicali, arriva la musica di Simone Sala

Shares

LATINA – Nuovo appuntamento questa sera, mercoledì, con I Salotti Musicali presso la Sala Orazio Di Pietro del Circolo Cittadino di Latina. Di scena il pianista Simone Sala che presenterà “88″, un viaggio dal virtuosismo della grande letteratura classica pianistica ai ritmi propulsivi del jazz sud americano. Un recital travolgente per gli ottantotto tasti del pianoforte. I posti saranno ovviamente limitati e distanziati nel rispetto delle norme Anticovid-19.

Si consiglia l’acquisto del biglietto in prevendita (Blu Ticket Centro Commerciale Latina Fiori), il costo è di 10 euro.

ASCOLTA ALFREDO ROMANO AL MICROFONO DI ELISABETTA DEL FALCO

CHI E’ SIMONE SALA – Simone Sala è un pianista e compositore italiano che ha fatto della poliedricità e dell’eclettismo l’epicentro del suo messaggio artistico declinandolo attraverso un vastissimo repertorio che spazia dalla Musica Classica al Latin Jazz con punte di interesse anche per il mondo della Canzone d’Autore oltre che per la Cinematografia e l’Elettronica, rielaborando sempre il tutto in chiave molto personale. Nasce a Bojano, piccola cittadina dell’Italia del Sud situata in Molise, in una famiglia dalla lunga tradizione musicale, e inizia giovanissimo lo studio della Musica e del Pianoforte. A 10 anni entra al Conservatorio L.Perosi di Campobasso dove si diploma a 20 anni con il massimo dei voti, la lode e la menzione d’onore. Successivamente continua gli studi a Napoli sotto la guida della grande pianista e didatta partenopea, Annamaria Pennella, con cui rimane fino al 2005, anno in cui incontra Joaquin Achucarro durante i prestigiosi Corsi estivi dell’Accademia Chigiana di Siena, occasione in cui gli viene assegnata una delle borse di studio destinate agli allievi più meritevoli. L’anno successivo vince una borsa di studio integrale (la più alta in palio) presso la Southern Methodist University di Dallas dove si trasferisce per continuare a studiare con JaquinAchucarro, conseguendo, dopo 3 anni, il titolo di laurea “Artist Certificate” in Piano Performance. Nell’arco di 15 anni è risultato vincitore di più di 30 di premi nelle competizioni pianistiche di tutto il mondo, nonché della Medaglia al merito della Regione Molise e di quella Onorifica della Presidenza della Repubblica Italiana, riservate ai giovani ritenuti meritevoli per le loro attività in ambito artistico-culturale. Simone Sala svolge un’intensissima attività concertistica con oltre mille concerti in tutta Italia come in Spagna, Inghilterra, Polonia, Stati Uniti, Sud America,Thailandia e Cambogia, sia da solista che con gruppi o da solista con Orchestra. Tra i prestigiosi complessi orchestrali con cui si è esibito figurano la National Ukraine State Orchestra, Sophia Symphony Orchestra, Molise Regional Orchestra, Campobasso Conservatory Symphony Orchestra, Meadows Symphony Orchestra, Donetsk Symphony Orchestra, Grosseto Symphony Orchestra, Benedetto Marcello Orchestra,ItalianFilarmonic Orchestra, Fondi Symphony Orchestra, Kiev Symphony Orchestra, Garland Symphony Orchestra, Arlington Symphony Orchestra, Las Colinas Symphony Orchestra e l’Orchestra Sinfonica di Sanremo, solo per menzionare le principali.