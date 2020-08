Sit in senza autorizzazioni, quindici denunce a Gaeta

Shares

GAETA – Senza disporre di alcuna autorizzazione hanno organizzato una manifestazione di protesta coinvolgendo almeno 100 persone. 15 titolari di locali e attività avevano promosso una sorta di sit in sul litorale di Gaeta la notte del 9 agosto, per protestare contro dei provvedimenti di chiusura emessi nei loro confronti per violazione delle normative anti Covid. Sono stati denunciati per radunata sediziosa, molestia e disturbo del riposo delle persone e violazione alle disposizioni sugli assembramenti in luoghi pubblici.