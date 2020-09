17enne aggredita in piazza della Liberta, la Polizia cerca i responsabili

Shares

LATINA – Nella serata di sabato i poliziotti della Squadra Volante sono intervenuti in Piazza della Libertà a Latina, dopo la segnalazione di una ragazza aggredita. Sul posto, effettivamente, gli agenti hanno preso contatti con una minore, diciassettenne, la quale ha riferito loro di essere stata aggredita, poco prima, da altri giovani, che spingendola con violenza l’avevano fatta cadere rovinosamente a terra facendole sbattere la testa. La ragazza, che si trovava in compagnia di un’amica, ha riferito che la lite era scaturita per futili motivi.

Sul posto, alla presenza del padre della giovane, è intervenuto personale sanitario del 118 che ha provveduto ad accompagnare la ragazza presso il pronto soccorso dell’Ospedale Santa Maria Goretti di Latina per le cure del caso.

A seguito di quanto accertato, anche alla luce dell’asserita intenzione di sporgere formale querela da parte della vittima e del genitore, sono stati avviati gli immediati accertamenti volti alla completa identificazione dei responsabili, che saranno perseguiti a norma di legge.