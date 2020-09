Shares

CISTERNA – La Top Volley Cisterna è pronta per il primo mach ufficiale della stagione, domenica alle 18 in occasione degli ottavi di finale della del Monte Coppa Italia a Piacenza. Prima dell’esordio abbiamo parlato questa mattina su Radio Immagine con coach Lorenzo Turbertini per farci raccontare come sta andando la preparazione e quali le maggiori difficoltà da affrontare quest’anno

