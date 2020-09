Automotive, Christian Papa: “Archiviamo il 2020 e guardiamo al prossimo anno. Con positività”

Shares

LATINA – L’automotive è stato sicuramente uno dei settori più colpiti dall’emergenza. E’ vero che le attività sono ripartite il 4 maggio, ma la popolazione ha potuto uscire di casa solo dal 18, e probabilmente il primo pensiero non è stato l’acquisto dell’auto. Dal mese di agosto, con alcuni incentivi messi in campo dal Governo qualcosa nel mercato si è mosso, ma c’è ancora tanto da fare, soprattutto perchè quegli incentivi sono finiti nel giro di pochissimo tempo. Per guardare al futuro ora c’è bisogno di positività “E per futuro intendo già il 2021, il settore auto nel 2020 è ovviamente compromesso, così come molti altri. Quindi chiudiamo questa pagina e andiamo avanti con positività”, ci ha detto questa mattina negli studi di Radio Immagine Christian Papa, amministratore delegato di Autoitalia.

