Bassiano, scuole al via il 14 settembre. La lettera del sindaco agli alunni

Il Comune di Bassiano ha deciso di iniziare l'anno scolastico il 14 settembre e il sindaco, Domenico Guidi, scrive agli alunni dell'Istituto comprensivo.

Alle alunne e agli alunni di Bassiano,

alle famiglie,

a tutti i docenti

in questo periodo di grande difficoltà sociale, economica, sanitaria voglio dare un messaggio di positività e di incoraggiamento ad affrontare le sfide che la vita ci pone davanti incessantemente.

Con grande impegno ed abnegazione per i doveri del nostro ufficio l’Amministrazione di Bassiano ha fatto tutto quanto nelle sue capacità e competenze per assicurare la riapertura del servizio scolastico in sicurezza secondo quanto prescritto dalle ordinanze ministeriali.

La scuola dell’Infanzia è stata completamente ristrutturata nei mesi di chiusura a causa del Covid 19 e nei mesi estivi. Un ambiente nuovo, moderno che il 14 settembre potrà accogliere tutte le nostre bambine e tutti i nostri bambini della fascia 3-6 anni.

La Scuola Primaria e Secondaria di primo grado è stata oggetto di manutenzione leggera, di pulizie importanti, di forniture necessarie alla riapertura. La scuola ha spazi e attrezzature più che sufficienti per consentire la riapertura delle attività didattiche il 14 settembre in totale sicurezza.

Invito tutto il personale scolastico, le famiglie, e tutti i discenti a collaborare per il migliore avvio dell’anno scolastico.

E’ stato predisposto anche il servizio scuolabus per gli alunni che ne hanno fatto richiesta, come tutti gli anni.

Certo, i problemi ci sono, quest’anno più degli altri anni. Ma la nostra comunità saprà affrontare al meglio anche questa sfida.

L’Amministrazione ha sempre sostenuto la Scuola e le sue molteplici attività. Abbiamo già in passato vinto una grande guerra per salvaguardare il diritto allo studio dei nostri ragazzi, e continueremo a farlo. Sempre.

Ci siamo impegnati al massimo anche questa volta, perché riteniamo che la Scuola sia al primo posto della programmazione di una Amministrazione seria, che mette al centro i suoi cittadini. Mettendo risorse umane, strumentali e finanziarie e, soprattutto, programmando per tempo.

Invito tutti ad una fattiva collaborazione.

Buon Anno Scolastico a tutti.

Il Sindaco

Domenico Guidi