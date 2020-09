Shares

TERRACINA – La Polizia Stradale ha salvato questa mattina presso la”Darsena Levante”, nel porto di Terracina un cane di grossa taglia, che annaspava tra i flutti provocati dai numerosi natanti in transito, compreso il traghetto diretto a Ponza, gremito di passeggeri. La tempestività dell’intervento degli operatori di Polizia Stradale ha consentito di recuperare, l’animale in piena sicurezza, per poi affidarlo alle cure del proprietario dal quale si era allontanato.