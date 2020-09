Coronavirus, 15 nuovi casi in provincia. Casati: “Bisogna mantenere altissima l’attenzione”

Shares

LATINA – Confermati dal bollettino della Asl i 15 nuovi casi positivi già annunciati in mattinata dal direttore generale della Asl Giorgio Casati. Sono tutti trattati a domicilio, 5 riguardano Sabaudia, 4 Latina, due Aprilia, due Roccagorga, uno Pontinia e uno Sezze. Ad oggi i contagiati sono 470, 405 di loro sono trattati a domicilio. Salito di 12 unità il totale dei guariti, divenuti ora 601.

“Bisogna continuare a mantenere altissima l’attenzione”, ha detto al microfono di Roberta Sottoriva il manager della Asl di Latina Giorgio Casati

I quindici casi di oggi sono legati per un terzo al cluster di un matrimonio per il quale è in corso l’indagine epidemiologica. Un contagio è legato a un rientro dalla Romania, due dalla Toscana e altri 4 solo collegati a situazioni già note e isolate. Nel Lazio, invece, sono emersi da un totale di 10mila tamponi 230 casi. 148 dei quali nella sola Capitale.