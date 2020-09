Coronavirus, i contagi non si fermano: 11 quelli individuati nelle scorse ore

Shares

LATINA – Ancora 11 positivi al Coronavirus risulteranno nel bollettino della Asl di oggi, distribuiti 2 nel comune di Latina, 3 ad Aprilia, 2 a Formia, 1 rispettivamente a Bassiano, Gaeta, Castelforte e Sezze. I pazienti trattai a domicilio in provincia di Latina dall’inzio della pandemia, sono il 92% del totale. Sui monti lepini si apre una possibile criticità per un farmacista che lavora in diverse strutture, risultato positivo.