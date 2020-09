Coronavirus, quattro positivi al tampone: sono ad Aprilia e Sezze

Shares

LATINA – Sono oltre 2 mila i tamponi eseguiti dalla Asl di Latina in otto giorni presso il drive in del Goretti e al pronto soccorso in particolare per le persone rientrate da zone a rischio. I positivi registrati in questo lasso di tempo sono più di 80 e oggi se ne conteranno nel bollettino altri 4: 3 ad Aprilia, uno a Sezze. A questi si aggiunge una donna di Gaeta notificata dalla Asl di Cassino.

Calano intanto i pazienti ricoverati al Santa Maria Goretti, sono 18. Ieri due persone sono state dimesse e un’altra è stata ricoverata. Sono invece 17 i pontini ricoverati in altre strutture ospedaliere fuori provincia. La Asl sta ora lavorando sul contact tracing di alcuni pazienti che al momento non risulta chiaro.