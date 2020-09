Focus on the Road, a Latina la Polizia Stradale eleva oltre 200 verbali in una settimana

Shares

LATINA – La Polizia stradale di Latina, nella settimana dal 14 al 20 settembre, ha partecipato al programma dell’European Roads Policing Network chiamato “Focus on the Road” (Concentrarsi sulla strada), che aveva per oggetto, in particolare, il corretto utilizzo dei telefoni cellulari in auto, l’uso dei sistemi di ritenuta ed il rispetto dei limiti di velocità.

L’Organizzazione intende sviluppare una cooperazione operativa tra le Polizie Stradali europee per ridurre il numero di vittime della strada e degli incidenti stradali, in adesione al Piano d’Azione Europeo 2011 – 2020, attraverso operazioni internazionali congiunte di contrasto delle violazioni e campagne tematiche in tutta Europa, all’interno di specifiche aree strategiche.

L’obiettivo è quello di elevare gli standard di sicurezza stradale, armonizzando l’attività di prevenzione, informazione e controllo, anche attraverso campagne di comunicazione e operazioni congiunte i cui risultati vengono poi monitorati dal Gruppo Operativo ROADPOL.

Grazie alla collaborazione delle pattuglie della Sezione Polstrada di Latina e dei Distaccamenti di Aprilia, Terracina e Formia, sono state elevate 21 sanzioni al CDS per mancato uso delle cinture di sicurezza o dei sistemi di ritenuta per bambini (seggiolini); 16 sanzioni al CDS per utilizzo di telefonino, smartphone o tablet durante la guida di un veicolo; 37 sanzioni al CDS per eccesso di velocità e 5 servizi effettuati con apparecchiature speciali per misurarla istantaneamente; 3 sanzioni al CDS per guida in stato di ebbrezza alcolica o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti. 10 patenti di guida e 16 carte di circolazione sono state ritirate con 709 punti-patente decurtati; 19 sono stati i sinistri rilevati, con 1 vittima, 22 persone ferite e 3 incidenti con soli danni alle cose; 53 sono stati i soccorsi effettuati su strada ad utenti in difficoltà.