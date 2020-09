Fondi sezione bloccata da oltre 24 ore, si va verso il ballottaggio

Shares

FONDI – Non può ancora dirsi chiuso lo scrutinio delle elezioni comunali di Fondi. Il risultato che vede Maschietto al 49,49% e Parisella al 19,42%, sono proiettati al ballottaggio non è ancora definitivo. E’ ancora bloccato lo spoglio nella sezione 16 nel plesso della scuola elementare Salto Casabianca. In ballo ci 998 voti che non saranno però determinanti. A fermare le operazioni di scrutinio le continue contestazioni dei rappresentati di lista alla metodologia seguita dalla presidente di seggio per l’attribuzione dei voti. Gli atti della sezione mancante del Comune di Fondi sono stati inviati all’ufficio centrale per il completamento delle operazioni.

A Terracina invece è ballottaggio tra Roberta Tintari e Valentino Giuliani