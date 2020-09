Formia fa i conti con il virus: dal 31 agosto 46 positivi

Shares

Anche oggi sarà possibile eseguire il tampone veloce presso il drive in allestito a Formia nell’area mercato a partire dalle ore 14. Il servizio proseguirà poi venerdi e sabato nella stessa area del mercato. Intanto dopo le prime giornate, si sta provvedendo a verificare il numero esatto di tutti i positivi residenti nella città di Formia. “I dati attualmente in nostro possesso – dice il sindaco Paola Villa – evidenziano che dal 31 agosto ad oggi ci sono 46 POSITIVI per la città di Formia, non tutti riconducibili allo stesso link. Quelli del link “IMPRENDITORE ITTICO” sono allo stato attuale 31”. E’ importante specificare che i positivi al test rapido vengono sottoposti al tampone molecolare e non vengono inseriti nelle liste giornaliere di positivi rilasciate dalla Asl, vengono inseriti solo quando e se confermata la positività anche al tampone molecolare.