Shares

LATINA – Un furto è stato messo a segno nella notte da Acqua e Sapone di via San Carlo da Sezze a Latina. i malviventi sarebbero entrati dal retro, ma il bottino ancora non è stato quantificato. L’allarma è stato lanciato pochi minuti fa dai dipendenti e sul posto stanno intervenendo i Carabinieri. Il negozio questa mattina non aprirà al pubblico.