Il virus non si ferma: 22 nuovi casi in provincia di Latina

LATINA – Il virus non si arresta. Ancora 22 casi positivi nella giornata di oggi, di cui 20 trattati a domicilio. Sono distribuiti nei comuni di Aprilia (6), Cisterna di Latina (1), Formia (2), Latina (7), di Minturno (3) e Sabaudia (3). Il totale di casi dall’inizio della pandemia è di 1131 con una prevalenza di 19,66 ogni 10 mila abitanti. I guariti sono 617, mentre gli attualmente positivi sono 476 di cui 411 trattati a domicilio.

La Asl invita tutti ad attenersi scrupolosamente alle disposizioni in materia di prevenzione del contagio. In particolare si ritiene importante l’uso della mascherina in tutte le occasioni di contatto con altre persone, anche se conosciute, anche nelle ore diurne. Appello accolto dalla maggior parte dei sindaci pontini che hanno firmato ordinanze per l’obbligatorietà anche all’aperto e non solo nei luoghi chiusi.

“Ad oggi l’unica arma davvero disponibile per ridurre la diffusione del contagio, consiste nell’adozione di comportamenti responsabili a tutela della salute di tutti”.