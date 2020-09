Incendio a Sonnino, alte fiamme lambiscono il paese

Shares

PRIVERNO – E’ ancora in corso lo spaventoso incendio che sta devastando la zona montuosa di Sonnino. Un rogo molto violento, con fiamme alte visibili da alcuni chilometri di distanza, probabilmente appiccato dai piromani nella serata di ieri quando hanno lavorato da terra Vigili del fuoco e Protezione civile. Questa mattina sono in volo anche gli elicotteri antincendio nazionali che di notte non possono operare. Non si registrano persone coinvolte.