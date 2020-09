Incidente sull’Appia, due feriti trasferiti al Goretti

Shares

LATINA – Un grave incidente stradale si è verificato ieri sera sull’Appia nel territorio di Cisterna, al km 57,700. Per causa in corso di accertamento due auto si sono scontrate all’incrocio tra Appia e Ninfina. I fatti intorno alle 21 di ieri sera. Sul posto oltre alle forze dell’ordine e i sanitari del 118, sono intervenuti i Vigili del fuoco per liberare uno dei due occupanti delle auto dalle lamiere. Immediato il trasporto al Goretti di Latina dei feriti. I Vigili del fuoco hanno provveduto a mettere in sicurezza sia la strada che le auto coinvolte nel sinistro.