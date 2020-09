La scuola partirà il 24 settembre, ecco perchè

Shares

LATINA – Si è svolta ieri pomeriggio una riunione tra tutti i sindaci pontini per decidere il posticipo dell’anno scolastico al 24 settembre. La maggior parte ha firmato o firmerà oggi le ordinanze. Rimangono fermi con apertura al 14 settembre i comuni di Priverno, Sonnino e Roccamassima.

E’ stato il sindaco di Latina, Damiano Coletta a spiegare cosa ha spinto lui e i colleghi al rinvio di dieci giorni per tutte le scuole di ogni ordine e grado fatta eccezione per gli asili nido.

“È stata una scelta condivisa con buona parte dei colleghi Sindaci – commenta il Sindaco Coletta – poiché riteniamo che il rinvio delle lezioni ci consentirà di ultimare tutti i protocolli di sicurezza suppletivi all’assenza dei banchi monoposto, approfittando anche della pausa legata all’appuntamento referendario. Parliamo di interventi che hanno l’assoluta priorità poiché da questi dipende la sicurezza di bambini, ragazzi e personale scolastico. Il Comune in questi giorni ha ricevuto diverse sollecitazioni in tal senso anche da parte degli stessi Dirigenti Scolastici attraverso l’Assessore alla Pubblica Istruzione Gianmarco Proietti. E anche le istanze esposte nel corso dell’ultima Commissione Scuola, presieduta da Fabio D’Achille, andavano in questa direzione. Sono convinto che questa sia la decisione più saggia in questo momento, soprattutto perché è arrivata al termine di un percorso fatto di ascolto e condivisione”.

Molti professori infatti ancora devono essere nominati, così come il personale Covid che dovrà sostare negli atri e luoghi scolastici per impedire assembramenti, a questo si aggiunge la mancanza dei banchi monoposto che però, è stato specificato fin dal principio, sarebbero stati consegnati dal Governo prima ai comuni del Nord più colpiti dall’emergenza sanitaria e poi via via in tutta Italia.