Ladro seriale “Lof” arrestato sul treno a Latina

LATINA – Un cittadino italiano di 40 anni, a bordo di un treno diretto a Napoli è stato sorpreso dagli agenti della Polizia Ferroviaria mentre, poco prima della stazione di Latina, si era impossessato del bagaglio di un viaggiatore. L’uomo, noto alle forze dell’ordine come L.O.F. (ladro operante in ferrovia), è stato notato sul treno dagli agenti della squadra di Polizia Giudiziaria del Compartimento Polfer di Roma mentre effettuava il furto. Bloccato e tratto in arresto, è stato condotto presso la Questura di Latina per gli adempimenti del caso. La refurtiva, effetti personali ed importante certificazione medica è stata recuperata e riconsegnata al proprietario.