Latina, 13 nuovi contagi in 24 ore, il virus non si ferma

LATINA – 13 nuovi positivi al Covid 19, 11 dei quali trattati a domicilio. E’ il bilancio per la provincia di Latina per la giornata di ieri, con il totale degli attuali contagiati salito a 484, 416 dei quali in isolamento domiciliare. Dei 13 di ieri 6 riguardano Aprilia, due Cisterna, due Latina, uno Pontinia, uno Roccagorga e uno Sabaudia. Cinque guariti in più, infine, hanno portato il totale a 622. Nel Lazio invece sono emersi da circa 10 mila tamponi 219 contagi, 129 dei quali nella sola Capitale. Da segnalare anche due decessi.